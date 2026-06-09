Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının dikkat çeken oyuncularından Pınar Deniz, başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Adana doğumlu oyuncunun yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, "Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları da arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Pınar Deniz'in yaşamı ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğan Türk oyuncudur. Televizyon dizileri, dijital platform projeleri ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan oyuncu, özellikle son yıllarda Türk televizyonlarının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir.

PINAR DENİZ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

PINAR DENİZ NERELİ?

Pınar Deniz, Adana doğumludur. Lübnan kökenli Arapça konuşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, 2 yaşından itibaren İstanbul'un Tarabya semtinde büyümüştür.

PINAR DENİZ'İN KARİYERİ

Pınar Deniz oyunculuk kariyerine 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan dizisindeki Evrim karakteriyle başladı. Daha sonra Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle dikkat çekti.

Oyuncu kariyerinde önemli çıkışını ise Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin Erguvan karakteriyle yakaladı. Bu rolü sayesinde çok sayıda ödül kazandı ve geniş kitleler tarafından tanındı.

Televizyon projelerinin yanı sıra Netflix yapımları olan Aşk 101 ve Aşkın Kıyameti gibi dijital platform projelerinde de yer aldı. Ayrıca İnsanlar İkiye Ayrılır, Karanlık Gece ve Kardeşim Benim 2 gibi sinema yapımlarında rol aldı.

Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca Altın Kelebek başta olmak üzere birçok prestijli ödül kazanırken, televizyon ve dijital platform dünyasının en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilmektedir. Ayrıca 2024 yılında Kaan Yıldırım ile evlenmiş, 2025 yılında ise Fikret Hakan Yıldırım adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmiştir.