Pınar Aylin 54 yaşında. 19 Kasım'da kızı Maya Tokatlıoğlu ile katıldığı bir film galasında objektiflere poz verdi; oyuncu kızıyla yan yana çekilen fotoğrafları, 90'ların bu tanıdık yüzünü yeniden aranan isimler arasına soktu.

PINAR AYLİN KAÇ YAŞINDA?

Pınar Aylin 54 yaşında. Tam adı Fatma Pınar Aylin olan şarkıcı 12 Mayıs 1972'de doğdu.

PINAR AYLİN KİMDİR?

Pınar Aylin, 1990'ların ikinci yarısında pop listelerine giren bir şarkıcı. Müzik kariyerine 1994'te İstanbul'da başladı, ilk albümü "Ben Bahara Hazırım" 1995'te Raks Müzik etiketiyle çıktı. Bu albümden "Deliler Gibi", "Ya Sen Gidip De", "Karar Ver" ve "Körkütük" için klip çekildi.

Sonraki yıllarda "Güneşten" (1997), "Ay Işığında" (1998), "Çöl Fırtınası" (2000), "No. 5" (2004), "Aslolan Ben" (2007) ve "Masal Bu Ya" (2009) albümlerini yayımladı. 2011'de 70'lerin şarkılarını yorumladığı "Hit 70'ler" geldi. 2009'da "Bez Bebek" dizisinde oyunculuk da yaptı, 2017'de "Peri Masalı" adlı bir roman yazdı. Son çalışmaları 2019'da çıkan "Aradığın Aşk Bende" ve "Yazık Oldu" adlı tekliler.

PINAR AYLİN HANGİ ŞARKILARI SÖYLEDİ?

Pınar Aylin'in en bilinen şarkısı "Deliler Gibi". 1997'deki "Güneşten" albümünden "Yalvaramam", "Adam Olaydın" ve "Arama", 1998'den "Bekletme" ve "Dokun Bana" da onun şarkıları. "Bekletme"nin İngilizce versiyonu "Don't Make Me Wait"i Michael Damian ile söyledi.

PINAR AYLİN NEREDE YAŞIYOR?

Pınar Aylin İzmir'de yaşıyor. 2012'de İstanbul'dan İzmir'e taşındı. Mayıs 2026'da kısa bir ziyaret için geldiği İstanbul'da "15 senedir İzmir'deyiz" dedi ve zeytin ağaçlarının arasında yaşadıklarını anlattı. Aynı sohbette yapay zekâyla yapılan müziğe karşı olduğunu, kendisinin yapay zekâ kullanmamakta direndiğini söyledi.

PINAR AYLİN NE MEZUNU?

Pınar Aylin liseyi İzmir Özel Türk Koleji'nde okudu, ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne girdi.

PINAR AYLİN'İN KIZI KİM?

Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu, şarkıcının iş insanı Mert Tokatlıoğlu ile evliliğinden 2002'de doğdu. Çift 2008'de boşandı. Maya, İzmir Amerikan Koleji'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nü bitirdi ve oyunculuk yapıyor. "Sadece Bir An" filmiyle kameranın karşısına geçti, "İmam Gazali" dizisinde ve "Damat Mektebi" filminde oynadı.