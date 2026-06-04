Perşembe hangi diziler var? 4 Haziran Daha 17 yeni bölüm saat kaçta?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: Halef

Star TV: Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 HAZİRAN 2026

14.20 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı