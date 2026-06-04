Perşembe hangi diziler var? 4 Haziran Daha 17 yeni bölüm saat kaçta?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Daha 17 bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Daha 17 neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: -
Kanal D: Daha 17
Show TV: -
NOW TV: Halef
Star TV: Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 HAZİRAN 2026
14.20 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı