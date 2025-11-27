Haberler

Perşembe hangi diziler var? 27 Kasım Halef, Veliaht yeni bölüm bugün var mı?

Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Halef, Veliaht bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Halef, Veliaht neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 27 Kasım 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 KASIM

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

21:00 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23:00 Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
