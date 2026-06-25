Perşembe hangi diziler var? 25 Haziran bu akşam hangi diziler var?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Modern Doğu Masalları
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 HAZİRAN 2026
20:00 - Ehl-i Beyt Aşkına
21:30 - Modern Doğu Masalları
22:30 - Kupa Saati
23:00 - Ekvador - Almanya (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)
01:15 - Kupa Saati
02:00 - Japonya - İsveç (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)