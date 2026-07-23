Perşembe hangi diziler var? 23 Temmuz Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2026

13.25 Seksenler

14.30 Yürek Çıkmazı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Asırlık Gece

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -