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Perşembe hangi diziler var? 18 Haziran bu akşam hangi diziler var?

Perşembe hangi diziler var? 18 Haziran bu akşam hangi diziler var?
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2026

18:00 Ana Haber

19:00 Çekya - Güney Afrika maçı | 2026 Dünya Kupası Grup Karşılaşması

21:15 Kupa Saati

22:00 İsviçre - Bosna Hersek maçı | 2026 Dünya Kupası Grup Karşılaşması

00:15 Gönül Dağı

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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