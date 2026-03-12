Perşembe hangi diziler var? 12 Mart Halef, Veliaht, Sevdiğim Sensin dizisi saat kaçta başlıyor?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1:-

ATV:-

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Veliaht (20.00)

NOW TV:Halef (20.00)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 MART 2026

19:30 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16 Karşılaşması

23:00 - Vefa Sultan

00:15 - Gönül Dağı