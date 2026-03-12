Haberler

Perşembe hangi diziler var? 12 Mart Halef, Veliaht, Sevdiğim Sensin dizisi saat kaçta başlıyor?

Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Halef, Veliaht, Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Halef, Veliaht, Sevdiğim Sensin neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 12 Mart 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1:-

ATV:-

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Veliaht (20.00)

NOW TV:Halef (20.00)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 MART 2026

19:30 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16 Karşılaşması

23:00 - Vefa Sultan

00:15 - Gönül Dağı

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

