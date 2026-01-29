Perşembe bu akşam hangi diziler var? 29 Ocak Halef, Veliaht yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 OCAK

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Tete ve Masal: Rüyalar Dİyarı

21.45 Maç Önü

23.00 FSCB - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı