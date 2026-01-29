Haberler

Perşembe bu akşam hangi diziler var? 29 Ocak Halef, Veliaht yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Halef, Veliaht bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Halef, Veliaht neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 29 Ocak 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 OCAK

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Tete ve Masal: Rüyalar Dİyarı

21.45 Maç Önü

23.00 FSCB - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
