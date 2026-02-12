Perşembe bu akşam hangi diziler var? 12 Şubat Sevdiğim Sensin, Halef saat kaçta başlıyor?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Sevdiğim Sensin, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Sevdiğim Sensin, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: Veliaht (20.00)
NOW TV: Halef (20.00)
Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema
00:25 Gökdelen | Yabancı Sinema