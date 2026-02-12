Haberler

Perşembe bu akşam hangi diziler var? 12 Şubat Sevdiğim Sensin, Halef saat kaçta başlıyor?

Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Sevdiğim Sensin, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Sevdiğim Sensin, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Veliaht (20.00)

NOW TV: Halef (20.00)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema

00:25 Gökdelen | Yabancı Sinema

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
