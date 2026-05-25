Son günlerde internet üzerinde paylaşılan pembe renkli yunus görüntüleri dikkat çekti. “Pembe yunus gerçek mi, AI yapay zeka mı?” sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, görüntülerin gerçek olup olmadığına dair tartışmalar sürüyor. Uzmanlar ise bu tür içeriklerin kaynağına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

PEMBE YUNUS GERÇEK Mİ? İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İstanbul’da görüldüğü iddia edilen pembe yunus görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. “Pembe yunus gerçek mi, yoksa yapay zeka (AI) ürünü mü?” sorusu kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PEMBE YUNUS GÖRÜNTÜLERİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan pembe renkli yunus görüntüleri büyük dikkat çekti. Özellikle İstanbul açıklarında görüldüğü öne sürülen bu görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı.

PEMBE YUNUS GERÇEK Mİ YOKSA YAPAY ZEKA MI?

Uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim bunun nadir bir doğa olayı olabileceğini savunurken, diğer kesim ise yapay zeka ile üretilmiş sahte bir görüntü olduğunu düşünüyor. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulama yapılmış değil.

İSTANBUL AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ İDDİASI

İddialara göre pembe yunusların İstanbul açıklarında görüldüğü öne sürülüyor. Ancak bu iddiayı destekleyen kesin bir bilimsel veri veya resmi açıklama bulunmuyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇAĞRISI

Deniz biyologları ve uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan bu tür görüntülere temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle yapay zeka ile üretilen görsellerin gerçekmiş gibi paylaşılmasının bilgi kirliliğine yol açtığı vurgulanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Pembe yunus görüntülerine ilişkin yetkili kurumlardan henüz net bir açıklama gelmedi. Konunun doğruluğu, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.