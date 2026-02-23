Pelin Karahan boşanıyor mu, neden boşanıyor? Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşandı mı?

Kulislerde konuşulanlara göre, yaklaşık 12 yıldır evli olan çiftin bir süredir ayrı yaşamaya başladığı iddia ediliyor. Pelin Karahan ile Bedri Güntay cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, evliliğin fiilen sona erdiği ve boşanma sürecinin gündemde olduğu konuşuluyor.

PELİN KARAHAN BOŞANIYOR MU?

Magazin kulislerinde son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri, Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları oldu. 12 yıllık evliliklerini noktalama aşamasına geldikleri öne sürülen çiftin, bir süredir ayrı yaşadığı konuşuluyor.

BOŞANMA HABERİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden gelen iddialar, magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin, evliliklerini sona erdirme kararı aldığı söylentisi kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.

FİKİR AYRILIKLARI ÖNE ÇIKIYOR

2014 yılında nikâh masasına oturan ve iki çocuk sahibi olan Karahan ile Güntay'ın, uzun zamandır yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle bu kararı aldığı iddia ediliyor. Çevrelerinden sızan bilgilere göre, çift bir süredir evliliklerini kurtarmak için çaba gösterse de fikir ayrılıklarının derinleştiği konuşuluyor.

EVLER AYRILDI, SESSİZ SÜREÇ PLANI

Kulislerde yer alan bilgilere göre Bedri Güntay'ın aile konutundan ayrılarak farklı bir eve taşındığı öne sürüldü. On iki yıllık evliliklerini resmen bitirme aşamasına gelen çiftin, süreci çocuklarının psikolojisini korumak adına sakin, saygılı ve gözlerden uzak bir şekilde yürütmeyi planladığı iddia ediliyor.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN KARAR

Geçmiş yıllarda yaşanan sağlık sorunlarını birlikte aşmalarıyla "örnek çift" olarak gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bu kararı, hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, gelişmeler magazin dünyasında yakından takip ediliyor.