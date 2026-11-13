Pegasus kampanyası ne zaman bitiyor? 11 euroluk yurt dışı biletlerin şartları neler?

Pegasus Hava Yolları'nın yurt dışı hatlardaki indirimli bilet kampanyası 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona eriyor. 13 Kasım sabahı 10.30'da başlayan kampanyada biletler 11 euro artı vergiden başlıyor ve toplam 200 bin koltuk satışa çıktı; bu biletlerle 1 Aralık 2026 ile 27 Mart 2027 arasında uçulabiliyor.

PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pazar gecesi 23.59'da. Ödemenin ve biletlemenin de bu saate kadar tamamlanması gerekiyor, yani son dakikada başlanan bir alışveriş saat 00.00'ı geçerse kampanya fiyatından yararlanılamıyor. Kampanya koşullarına göre 200 bin koltuk bu tarihten önce tükenirse satış erken bitiyor.

11 EUROLUK BİLETLER KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Yalnız BolBol üyeleri için. BolBol, Pegasus'un sadakat programı; üyeliği olmayanlar kampanya süresince ücretsiz üye olabiliyor. Biletler sadece Pegasus mobil uygulamasından alınıyor ve her yolcu için o yolcunun kendi üyelik bilgileri giriliyor.

11 EURO FİYATA NELER DAHİL?

11 euro, vergiler hariç başlangıç fiyatı. Vergiler kalkış ve varış şehrine göre değişiyor; fiyat da güzergaha ve uçuş tarihine göre farklılaşıyor. Kampanyalı biletler Light Paket ile satıldığı için kabin bagajı ya da uçak altı bagaj hakkı yok. Bunlardan biri eklenecekse yolcu başına 11 euro daha ödeniyor (uçak altı bagaj için sınır 12 kilogram). Koltuk seçimi ve yemek de ayrıca ücretli.

KAMPANYA HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Pegasus'un seçili yurt dışı hatlarında. Uçuşların büyük bölümü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkıyor, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı Anadolu havalimanlarından seçili uluslararası seferler de listede yer alıyor. Varış noktaları Avrupa'nın yanı sıra Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'daki şehirler. Kuzey Kıbrıs uçuşları kampanyaya dahil değil, başka havayollarıyla ortak yapılan seferler de kapsam dışında. Hangi tarihte hangi hatta indirimli koltuk kaldığı Pegasus uygulamasındaki kampanya sayfasında görülüyor.