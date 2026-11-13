Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pegasus kampanyası ne zaman bitiyor? 11 euroluk yurt dışı biletlerin şartları neler?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pegasus'un 11 euro artı vergiden başlayan yurt dışı bilet kampanyası 15 Kasım 2026 Pazar saat 23.59'da bitiyor. Satış 13 Kasım sabahı 10.30'da başladı. Kampanyada 200 bin koltuk var, koltuklar daha önce tükenirse satış erken kapanıyor. Biletler yalnız BolBol üyelerine, Pegasus mobil uygulamasından satılıyor ve 1 Aralık 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor.

Pegasus Hava Yolları'nın yurt dışı hatlardaki indirimli bilet kampanyası 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona eriyor. 13 Kasım sabahı 10.30'da başlayan kampanyada biletler 11 euro artı vergiden başlıyor ve toplam 200 bin koltuk satışa çıktı; bu biletlerle 1 Aralık 2026 ile 27 Mart 2027 arasında uçulabiliyor.

PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pazar gecesi 23.59'da. Ödemenin ve biletlemenin de bu saate kadar tamamlanması gerekiyor, yani son dakikada başlanan bir alışveriş saat 00.00'ı geçerse kampanya fiyatından yararlanılamıyor. Kampanya koşullarına göre 200 bin koltuk bu tarihten önce tükenirse satış erken bitiyor.

11 EUROLUK BİLETLER KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Yalnız BolBol üyeleri için. BolBol, Pegasus'un sadakat programı; üyeliği olmayanlar kampanya süresince ücretsiz üye olabiliyor. Biletler sadece Pegasus mobil uygulamasından alınıyor ve her yolcu için o yolcunun kendi üyelik bilgileri giriliyor.

11 EURO FİYATA NELER DAHİL?

11 euro, vergiler hariç başlangıç fiyatı. Vergiler kalkış ve varış şehrine göre değişiyor; fiyat da güzergaha ve uçuş tarihine göre farklılaşıyor. Kampanyalı biletler Light Paket ile satıldığı için kabin bagajı ya da uçak altı bagaj hakkı yok. Bunlardan biri eklenecekse yolcu başına 11 euro daha ödeniyor (uçak altı bagaj için sınır 12 kilogram). Koltuk seçimi ve yemek de ayrıca ücretli.

KAMPANYA HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Pegasus'un seçili yurt dışı hatlarında. Uçuşların büyük bölümü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkıyor, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı Anadolu havalimanlarından seçili uluslararası seferler de listede yer alıyor. Varış noktaları Avrupa'nın yanı sıra Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'daki şehirler. Kuzey Kıbrıs uçuşları kampanyaya dahil değil, başka havayollarıyla ortak yapılan seferler de kapsam dışında. Hangi tarihte hangi hatta indirimli koltuk kaldığı Pegasus uygulamasındaki kampanya sayfasında görülüyor.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler37

İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı?15

"Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan gibi mi görünüyor?"
İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı15

Nereden nereye! İstanbul Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirdi

ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

Erdoğan kalemini kırmış! Bir “Affımı istiyorum” haberi daha gelebilir
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı45

Canlı yayında çok sert Türkiye kavgası! Sunucu yayını kesti

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Tam 74 suçlama var, bu sefer konu 'kitap'

Yeni soruşturmada ifadesi ortaya çıktı! Bu kez konu başka