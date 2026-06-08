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Pazartesi hangi diziler var? 8 Haziran Cennetin Çocukları yeni bölüm saat kaçta?

Pazartesi hangi diziler var? 8 Haziran Cennetin Çocukları yeni bölüm saat kaçta?
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN 2026

14:10 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Cennetin Çocukları

00:15 Yerli Dizi

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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