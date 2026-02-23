Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir saat kaçta başlıyor?
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Cennetin Çocukları (20.00)
ATV: Aynı Yağmur Altında (20.00)
Kanal D: Uzak Şehir (20.00)
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
23:55 Vefa Sultan
01:05 Gönül Dağı
03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması