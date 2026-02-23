Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir saat kaçta başlıyor?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Cennetin Çocukları (20.00)

ATV: Aynı Yağmur Altında (20.00)

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

23:55 Vefa Sultan

01:05 Gönül Dağı

03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması