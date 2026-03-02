Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 2 Mart Uzak Şehir, Cennetin Çocukları saat kaçta başlıyor?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: - (Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü basketbol maçı nedeniyle 9 Mart Pazartesi günü yayınlanacak)

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 MART 2026

20:00 – Maç Özel

21:00 - Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23:00 - Vefa Sultan

01:40 - Gönül Dağı

02:40 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:40 - Sahur Bereketi