Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 2 Mart Uzak Şehir, Cennetin Çocukları saat kaçta başlıyor?

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 2 Mart 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: - (Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü basketbol maçı nedeniyle 9 Mart Pazartesi günü yayınlanacak)
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir (20.00)
Show TV: -
NOW TV: Kıskanmak (20.00)
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 MART 2026
20:00 – Maç Özel
21:00 - Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23:00 - Vefa Sultan
01:40 - Gönül Dağı
02:40 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:40 - Sahur Bereketi