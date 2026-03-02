Haberler

Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 2 Mart Uzak Şehir, Cennetin Çocukları saat kaçta başlıyor?

Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 2 Mart 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: - (Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü basketbol maçı nedeniyle 9 Mart Pazartesi günü yayınlanacak)

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 MART 2026

20:00 – Maç Özel

21:00 - Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23:00 - Vefa Sultan

01:40 - Gönül Dağı

02:40 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:40 - Sahur Bereketi

