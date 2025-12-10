Rock müziğin yaşayan efsanelerinden Patti Smith, uzun bir aradan sonra İstanbul sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Hem müzik hem de edebiyat dünyasında çağımızın en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Smith, 50 yılı aşkın kariyerinde yarattığı etkileyici eserlerle milyonları etkilemiş durumda. Peki, Patti Smith İstanbul konseri ne zaman, nerede? Patti Smith konser bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

PATTI SMITH İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Patti Smith hayranları için beklenen haber nihayet geldi: Sıradaki Patti Smith konseri İstanbul'da 17 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

PATTI SMITH İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Bonus Parkorman sahnesinde düzenlenecek olan konser, şehrin en prestijli mekanlarından birinde müzikseverlerle buluşacak.

Uzun bir aradan sonra gerçekleşecek bu etkinlik, Smith'in hem kendine has performansını hem de Patti Smith Quartet'in eşsiz uyumunu bir araya getiriyor. Rock müzik tarihine damga vurmuş bu isim, sahnede enerjisini ve yaratıcılığını tüm izleyicilere aktaracak.

PATTI SMITH KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Patti Smith konseri için biletler şimdiden satışa sunuldu. İstanbul, Bonus Parkorman'da 17 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu etkinlik için biletler 2.340 ₺'den başlayan fiyatlarla temin edilebiliyor.

Bilet fiyatları, oturma düzeni ve sahneye yakınlık gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Çoğu bilet satış sitesini analiz ederek en iyi fırsatları sunan platformlar, müzikseverlerin güvenli ve hızlı bir şekilde biletlerini satın almasını sağlıyor. Böylece hem ön sıralarda yer alma hem de avantajlı fiyatlardan yararlanma imkânı bulunuyor.