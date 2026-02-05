Paris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir (Euroleague)?

Fenerbahçe Beko'nun Paris deplasmanında çıkacağı maç öncesi yayın detayları gündemde. Paris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, mücadele CANLI olarak nereden izlenebilecek soruları, karşılaşma saatine yaklaşılırken basketbol tutkunları tarafından yoğun şekilde aranıyor.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

THY EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik karşılaşma, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getirecek EuroLeague mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Avrupa basketbolunun en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu mücadele, 05 Şubat Perşembe günü basketbolseverlerle buluşacak. Haftanın en önemli EuroLeague karşılaşmaları arasında yer alan maç, Fenerbahçe Beko'nun deplasman performansı açısından da büyük önem taşıyor.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paris ve Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague karşılaşması, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Adidas Arena'da oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken salon, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ YAYINI BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platformdan takip etmek isteyenler için S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor. Platform, mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

S SPORT CANLI MAÇ YAYINI PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı;

• Kablo TV: 240

• Tivibu: 73

• Turkcell TV+: 77

• Vodafone TV: 11

numaralı kanallar üzerinden ve uydu yayınıyla şifreli olarak izlenebiliyor.