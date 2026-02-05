Haberler

Paris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir (Euroleague)?

Paris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir (Euroleague)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. "Paris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?" sorusu, mücadeleyi anbean takip etmek isteyen sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun Paris deplasmanında çıkacağı maç öncesi yayın detayları gündemde. Paris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, mücadele CANLI olarak nereden izlenebilecek soruları, karşılaşma saatine yaklaşılırken basketbol tutkunları tarafından yoğun şekilde aranıyor.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

THY EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik karşılaşma, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getirecek EuroLeague mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Avrupa basketbolunun en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu mücadele, 05 Şubat Perşembe günü basketbolseverlerle buluşacak. Haftanın en önemli EuroLeague karşılaşmaları arasında yer alan maç, Fenerbahçe Beko'nun deplasman performansı açısından da büyük önem taşıyor.

PARIS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paris ve Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague karşılaşması, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Adidas Arena'da oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken salon, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ YAYINI BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platformdan takip etmek isteyenler için S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor. Platform, mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

S SPORT CANLI MAÇ YAYINI PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı;

• Kablo TV: 240

• Tivibu: 73

• Turkcell TV+: 77

• Vodafone TV: 11

numaralı kanallar üzerinden ve uydu yayınıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı