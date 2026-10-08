Panathinaikos Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, Panathinaikos Fenerbahçe Tarfin nereden CANLI izlenir?

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Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, basketbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. EuroLeague'de galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, Atina'da oynanacak bu zorlu sınavdan başarıyla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague kapsamında oynanacak Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, bugün 8 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en güçlü deplasmanlarından birinde önemli bir sınav verecek.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Atina'daki heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 21.15'te başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca Azerbaycan kanalı İdman TV ekranlarından da ekrana gelecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA?

S Sport'u televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, kanala Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ulaşabilecek. Kanal, aynı zamanda Disney+ üzerinden internet yayınıyla da izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

S SPORT PLUS NEREDEN İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden izlemek isteyenler, platformun resmi uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla canlı yayına erişebilecek. Kanalın Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki EuroLeague mücadelesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) salonunda oynanacak. Panathinaikos, coşkulu taraftarı önünde avantaj yakalamayı hedeflerken, Fenerbahçe Tarfin ise Atina'dan galibiyetle dönerek EuroLeague'deki iddiasını güçlendirmek istiyor.