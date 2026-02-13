Öznur Güven kimdir, Öznur Güven kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, Instagram hesabı ne (OnlyFans)?

Sosyal medya gündeminde yükselen isimlerden biri olan Öznur Güven hakkında aramalar hız kazandı. "Öznur Güven kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanı sıra özel hayatı, evli mi bekar mı olduğu ve Instagram hesabı ile OnlyFans bağlantısı olup olmadığı da takipçilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Öznur Güven'e dair tüm ayrıntılar haberimizde…

ONLYFANS ÖZNUR GÜVENOLAYI NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Çalışmaların dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirler üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Yapılan teknik incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla Türkiye'den erişime kapatılan OnlyFans platformuna IP adresi değiştirilerek erişim sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle platform üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; fotoğraf ve video içeriklerinin daha fazla kullanıcıya ulaşması için yönlendirmeler yapıldığı, özel içeriklerin ise belirli bir ücret karşılığında erişime açıldığı iddia edildi. Bu sistem üzerinden haksız kazanç sağlandığı ileri sürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle sıralandı:

Azranur Ay Vandan,

Ebru Arman (başka bir soruşturmadan tutuklu),

Meltem Bakır,

Gizem Avcı,

Yağmur Şimşek,

Öznur Güven,

Cansu Bade Taş,

Kübra Yurdakul,

Arzu Yılmaz,

Ceyda Ersoy (başka bir soruşturmadan tutuklu),

Derin Gür,

Dilber Doğan,

Eda Alboya (başka bir soruşturmadan tutuklu),

Eme Nur Süder,

Kadriye Değirmenci,

Lina Su Özgen,

Yaprak Meriç Yücel,

Nisanur Kavak,

Tuğçe Cansu Parlak,

Tülin Arıkoğlu.

Yetkililer ayrıca Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında bulunduğunu açıkladı.

ÖZNUR GÜVEN KİMDİR?

Son dönemde adı merak edilen isimler arasında yer alan Öznur Güven hakkında şu an için kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Hakkında yapılan araştırmalar devam ederken, net ve doğrulanmış bilgiler henüz paylaşılmamıştır.

Öznur Güven hakkında yeni ve güvenilir bilgiler paylaşıldığında, içerikler güncellenecek ve okurlarla aktarılacaktır. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldikçe detaylar netlik kazanacaktır.