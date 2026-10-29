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Sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla tanınan Özlem Öz'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildiği bildirildi. Yaklaşık 4,3 milyon takipçisi bulunan hesabın erişime engellenmesi, Özlem Öz'ün küçük yaştaki çocuğunun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşmasının ardından gündeme geldi. Peki, Özlem Öz'ün Instagram hesabı neden kapatıldı, erişim engeli getirildi? Detaylar...

ÖZLEM ÖZ'ÜN HESABINA ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

Paylaşılan bilgilere göre Özlem Öz'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli uygulandı. Kararın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk mahremiyetine ilişkin başvurusunun ardından alındığı belirtildi.

Erişim engeli, hesabın Türkiye'den görüntülenmesini kısıtlayan bir uygulama niteliği taşıyor. Bununla birlikte, yalnızca erişim engeli getirilmiş olması hesabın Instagram tarafından tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor. Hesabın güncel durumu ve kararın kapsamı konusunda resmî açıklamalar esas alınmalı.

ÖZLEM ÖZ'ÜN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin nedeni, küçük yaştaki çocuğunun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olarak açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal ettiği değerlendirmesiyle hukuki süreç başlattı.

Bakanlığın 5651 sayılı Kanun kapsamında yaptığı içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinin ilgili mahkeme tarafından kabul edildiği bildirildi. Kararın ardından Özlem Öz'ün yaklaşık 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildiği aktarıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI NEDEN HAREKETE GEÇTİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Özlem Öz'ün paylaştığı görüntülerde çocuğun özel hayatı ve beden mahremiyetinin ihlal edildiği değerlendirmesinde bulundu. Bakanlık, çocukların kişisel yaşamlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması konusunda ebeveynlerin de sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında, velayet hakkının ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız tasarruf yetkisi vermediği vurgulandı. Çocuğun üstün yararının esas alınması gerektiği belirtilirken, ebeveynlerin rızasının mahremiyeti ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmeyeceği ifade edildi.

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Öz, sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla tanınan ve ailesiyle günlük yaşamına ilişkin paylaşımlarıyla bilinen bir sosyal medya fenomenidir. Eşi Tayyar Öz ile birlikte yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özlem Öz, özellikle aile yaşamı ve çocuklarıyla ilgili içerikleriyle gündeme geliyor.

Yaklaşık 4,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabına getirildiği bildirilen erişim engeli ise çocukların sosyal medyada paylaşılması, mahremiyet hakları ve ebeveynlerin sorumlulukları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.