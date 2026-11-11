Özkan Arseven kimdir? Beşiktaş'ın basketbol yöneticisi sponsor için ne dedi?

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Beşiktaş'ta basketboldan sorumlu yönetici Özkan Arseven, 11 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Erkek basketbol takımının sponsor anlaşması hâlâ açıklanmadığı için tribünden tepki geliyordu. Arseven, anlaşmaların önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyledi.

Aynı mesajda bir karar daha vardı: pazar günü Bursa ekibiyle oynanacak Basketbol Süper Ligi maçının bilet fiyatları ciddi oranda düşürüldü.

ÖZKAN ARSEVEN NE DEDİ?

Özkan Arseven, taraftarın hayal kırıklığını ve gösterdiği tepkiyi bildiklerini söyledi. Beklentiyi karşılamak için gereken adımları hızla attıklarını, takımın, başantrenörün ve bütün basketbol organizasyonunun arkasında durduklarını belirtti. Bu desteği somut adımlarla göstereceklerini de ekledi.

Sponsorluk sürecinin neden uzadığını da anlattı. Arseven'e göre bunun tek sebebi, Beşiktaş'ın haklarını koruyan ve daha iyi koşullar getiren bir anlaşma yapma çabası. Taraftardan, pazar günkü Bursa maçını takımın yeniden toparlanmasının başlangıcı yapmalarını istedi.

ÖZKAN ARSEVEN KİMDİR?

Özkan Arseven, Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi ve kulüpte basketbol şubesinden sorumlu. Takımın sezon hedeflerini, salon planlarını ve önemli maçlardan sonraki değerlendirmeleri son iki sezondur basına o anlatıyor.

ÖZKAN ARSEVEN BEŞİKTAŞ'TA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Özkan Arseven, Ekim 2024'te Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. O ay kadın basketbol takımının Fenerbahçe ile oynadığı maç tribün olayları yüzünden ertesi güne ertelenmiş, Arseven de "Bu tarz olayları kabul etmiyoruz" demişti.

Sonraki dönemde yönetim kurulunda basketboldan sorumlu üye oldu. Ağustos 2025'teki sezon hazırlığında bütçenin sınırlı olduğunu ama başarının her zaman bütçeye bağlı olmadığını söyledi. Sezonu Akatlar'da açacaklarını, büyük maçların Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanabileceğini anlattı.

ÖZKAN ARSEVEN EUROLEAGUE İÇİN NE HEDEFLEDİ?

Özkan Arseven'in açıkladığı plan iki basamaklıydı: önce EuroCup şampiyonluğu, sonra EuroLeague. Ağustos 2025'te bu hedefin, başantrenör Dusan Alimpijevic göreve geldiğinden beri üzerinde çalışılan bir plan olduğunu söyledi.

Beşiktaş, 3 Nisan 2026'da EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 yenerek finale çıktı. Arseven maçtan sonra finali yıllardır hedeflediklerini ve kupayı camiaya hediye etmek istediklerini söyledi. O sezon maddi gelir peşinde olmadıklarını, önceliklerinin başarı olduğunu da eklemişti.