Haberler

Özgür Bayraktar kimdir? Özgür Bayraktar kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi. Peki, Özgür Bayraktar kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Özgür Bayraktar kimdir?

MHP'de ajan suçlamasıyla başlayan polemikte Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu. Özgür Bayraktar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Peki, Özgür Bayraktar kimdir?

ÖZGÜR BAYRAKTAR KİMDİR?

İş insani ve siyasetçi Özgür Bayraktar aslen Kırşehirlidir.

Ankara doğumlu olan Bayraktar ilk, orta ve lise öğrenimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı.

Küçük yaşlardan beri çalışarak ve üreterek ülkemize değer katan Bayraktar ulusal ve uluslararası birçok projeye ürün tedarikçisi olan aile şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

2012 yılında Ankara Ticaret Odası “Meclis Üyeliği” ve 2014 yılında Ankara Sanayi Odası “Meclis Üyeliği” görevlerini yaptı.2018-2022 yılları arasında Ankara Sanayi Odası

“Yönetim Kurulu Üyeliği” ve 2022 yılında “Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği” görevlerine seçildi.

Bayraktar, 2018-2023 yılları arasında 1905 AGS-Ankara Galatasaraylı Yönetici ve i? insanları Derneği “Yönetim Kurulu Başkanlığı” yaptı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Genel Başkan Yardımcılığı” görevi yaptı.

MHP Ankara il Teşkilatı’nda “il YÖnetim Kurulu Üyeliği” yaptı.

Millyetçi Hareket Partisi’nin 11. 12. ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

13. Olağan Büyük Kurultay Sonrası MHP “Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı”

görevine getirildi.

Özgür Bayraktar, evli ve iki çocuk babası olup ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

