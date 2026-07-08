Ekranların sevilen oyuncularından Özge Yağız, Doğanın Kanunu dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özge Yağız'ın yaşamı, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. Peki, Özge Yağız kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Doğa'sı Özge Yağız kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylar...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi'nde tamamlayan Yağız, oyunculuk eğitimlerinin ardından televizyon dünyasına adım attı. Kısa sürede rol aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, özellikle dram türündeki performanslarıyla tanındı.

ÖZGE YAĞIZ KAÇ YAŞINDA?

26 Eylül 1997 doğumlu olan Özge Yağız, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ÖZGE YAĞIZ NERELİ?

Özge Yağız, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını da İstanbul'da sürdüren oyuncu, kariyerine televizyon dizileriyle başlamış ve kısa sürede ekranların tanınan isimlerinden biri olmuştur.

ÖZGE YAĞIZ'IN KARİYERİ

Özge Yağız, oyunculuk kariyerine 2018 yılında televizyon dizileriyle başladı. Geniş kitleler tarafından ilk olarak rol aldığı günlük dizi projeleriyle tanınan oyuncu, asıl çıkışını "Yemin" dizisinde canlandırdığı Reyhan Tarhun karakteriyle yaptı.

Başarılı performansının ardından "Sol Yanım", "İçimizden Biri", "Baba", "Safir" ve "Kör Nokta" gibi televizyon dizilerinde rol alan Özge Yağız, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerini geliştirdi.

Yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çeken Özge Yağız, hem televizyon dizilerinde hem de dijital platform projelerinde kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.