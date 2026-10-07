Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

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Televizyon ve sinema projelerinde rol alan Özge Özacar'ın hayatı gündemdeki yerini koruyor. Oyuncunun doğum tarihi ve memleketini öğrenmek isteyenler “Özge Özacar kimdir, kaç yaşında?” ve “Özge Özacar nereli?” sorularına yanıt arıyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar'ın oyunculuk kariyerinde yer aldığı yapımlar da araştırılıyor.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Özacar, oyunculuk eğitimleri aldı. Televizyon, sinema ve dijital platformlarda farklı projelerde rol alan oyuncu, özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

ÖZGE ÖZACAR KAÇ YAŞINDA?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Doğum yeri İstanbul olan oyuncunun doğum günü 22 Nisan'dır.

ÖZGE ÖZACAR NERELİ?

Özge Özacar İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, oyunculuk kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürdü.

ÖZGE ÖZACAR'IN KARİYERİ

Özge Özacar'ın oyunculuk kariyeri Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı. Dizide Müge karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Oyunbozan, Lise Devriyesi, Meryem, Sevgili Geçmiş, Kefaret, Baba ve Kısmet gibi yapımlarda rol aldı.

Özacar, sinema alanında Hababam Sınıfı Yeniden ve Bursa Bülbülü gibi yapımlarda yer aldı. Dijital platformlarda ise Seyyar ve Hayaller ve Hayatlar projelerinde rol üstlendi. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakterinin ardından 2026 yılında Sevdan Bir Ateş dizisinde Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıktı.