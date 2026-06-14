Ozan Kabak kimdir, Ozan Kabak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Ozan Kabak hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Saha içindeki hırsı ve profesyonelliğiyle takdir toplayan Ozan Kabak'ın özel hayatı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Ozan Kabak evli mi, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 25 Mart 2000 Ankara doğumlu olan ve aslen Mardinli bir ailenin çocuğu olan başarılı savunmacının aile yaşantısından tuttuğu takıma kadar bilinmeyenlerini bir araya getirdik. İşte Ozan Kabak'ın hayatı ve merak edilen biyografisi...

Türk futbolunun "Duvar" lakaplı yıldızı Ozan Kabak, Avrupa’nın dev liglerindeki istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. Galatasaray altyapısından yetişip genç yaşta Bundesliga ve Premier Lig deneyimleri yaşayan milli stoper, 2026 yılı itibarıyla kariyerinin en olgun dönemlerini geçiriyor. İşte Ozan Kabak’ın hayatı, yaşı, oynadığı takımlar ve özel hayatına dair tüm detaylar.

OZAN KABAK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Tam adıyla Ozan Muhammed Kabak, 25 Mart 2000 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 26 yaşında olan başarılı futbolcu, 1,87 metrelik boyu, fiziksel gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınmaktadır. Modern bir savunmacıdan beklenen "geriden oyun kurma" becerisine de sahip olan Ozan, Türk futbolunun Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

OZAN KABAK ASLEN NERELİDİR?

Ozan Kabak, babasının görevi (cezaevi müdürü) nedeniyle Ankara’da doğmuş olsa da aslen Mardin’in Derik ilçesindendir. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen yıldız futbolcu, her fırsatta köklerini unutmadığını ve memleketiyle olan bağını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yaşına rağmen Avrupa’nın en önemli liglerinde çok sayıda dev kulübün formasını terleten Ozan Kabak’ın kariyer yolculuğu şu şekildedir:

Galatasaray (2011-2019): Altyapısında yetiştiği, profesyonel olduğu ve Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı kulüptür.

Stuttgart (2019): Bundesliga’ya adım attığı ilk durak.

Schalke 04 (2019-2022): Almanya’daki kariyerini sağlamlaştırdığı kulüp.

Liverpool (2021 - Kiralık): İngiltere Premier Lig devinde forma giyen nadir Türk oyunculardan biri olmuştur.

Norwich City (2021-2022 - Kiralık): İngiltere’deki ikinci durağı.

Tsg 1899 Hoffenheim (2022 - ): 2022’den bu yana formasını giydiği ve savunmanın lideri konumuna geldiği kulüptür.

Sözleşme Notu: Nisan 2026’da gelen son bilgilere göre Ozan Kabak, Hoffenheim ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak üzere prensipte anlaşmıştır.

OZAN KABAK EVLİ MI, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Kariyer odaklı ve disiplinli yaşam tarzıyla bilinen Ozan Kabak, şu an için bekardır. Özel hayatını genellikle basından uzak yaşayan başarılı futbolcunun kamuoyuna yansıyan bir evliliği veya çocuğu bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarında genellikle antrenman, maç ve seyahat karelerini paylaşan milli stoper, profesyonel yaşamına odaklanmış bir profil çizmektedir.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Ozan Kabak, profesyonel kimliğinin ötesinde altyapısından yetiştiği Galatasaray’a olan sevgisini her zaman dile getiren bir isimdir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın savunma hattındaki en önemli parçalarından biri olan Ozan Kabak, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ay-yıldızlı ekibin en güvendiği isimlerin başında gelmektedir. Tecrübesiyle savunmada liderlik vasfını üstlenen Ozan, milli forma altındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.