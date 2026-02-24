Ozan Kabak Barcelona'ya mı gidiyor?

Ozan Kabak Barcelona yolunda mı? Son günlerde ortaya atılan transfer söylentileri, Türk futbolseverlerin dikkatini İspanya'ya çevirdi. İddialara göre FC Barcelona, genç yaşına rağmen Avrupa tecrübesiyle öne çıkan savunmacı için nabız yokluyor. Transfer sürecine dair yeni gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

OZAN KABAK BARCELONA'YA MI GİDİYOR?

Avrupa'da yaz transfer dönemi yaklaşırken, Barcelona cephesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Katalan ekibinin "akıllı transfer" politikasında son hedefin milli stoper Ozan Kabak olduğu konuşuluyor. Mali dengeleri korumak isteyen Barcelona'nın, bonservissiz ya da düşük maliyetli isimlere yönelmesi bu iddiayı güçlendiriyor.

İSPANYOL BASINI: REDDEDİLEMEZ BİR FIRSAT

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Kabak'ın durumu Barcelona tarafından yakından takip ediliyor. 25 yaşındaki savunmacının Avrupa tecrübesi ve fizik gücü, onu kulüp için "kaçırılmayacak bir fırsat" haline getiriyor.

SAKATLIKTAN GÜÇLENEREK DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlığı tamamen geride bırakan Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla adeta yeniden doğdu. Sahaya koyduğu agresif savunma ve liderlik özellikleri, Avrupa kulüplerinin radarına girmesinde büyük rol oynadı.

BUNDESLIGA'DA GOL ATAN STOPER

Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 4 gol atan milli oyuncu, hücum katkısıyla da dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğü ve duran toplardaki etkinliği, birçok forveti geride bırakmasını sağladı.

BARCELONA'NIN PAS OYUNUNA UYUM SAĞLAYABİLİR

Ozan Kabak'ın sadece savunma değil, oyun kurulumundaki becerileri de Barcelona'nın ilgisini artırıyor. Geriden pasla çıkabilen, oyunu iki yönlü oynayabilen yapısı, Katalan ekibin klasik pas futboluna uyum sağlayabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

AVRUPA DEVLERİ YARIŞA GİREBİLİR

Barcelona bu transferde yalnız değil. Ozan Kabak'ın sözleşme durumunu fırsat olarak gören birçok Avrupa kulübü, özellikle onun Premier Lig geçmişini önemli bir referans olarak görüyor. Bu da yaz aylarında ciddi bir transfer yarışının yaşanabileceğine işaret ediyor.

Barcelona yönetimi için en kritik konu ise zamanlama. Uygun maliyetli, tecrübeli ve formda bir stoper arayan Katalan ekibinin, Ozan Kabak için elini çabuk tutması gerekebilir. Aksi halde bu fırsat başka bir Avrupa devi tarafından değerlendirilebilir.