Ozan Can Kökçü Beşiktaş'a mı geliyor?

Son günlerde Beşiktaş ile anılan Ozan Can Kökçü'ye dair iddialar, spor kamuoyunda geniş çapta tartışılmaya başlandı. Taraftarlar ve yorumcular, genç futbolcunun önümüzdeki dönemde Beşiktaş formasını giyip giymeyeceğini yakından takip ediyor.

OZAN CAN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Ozan Can Kökçü ile ilgili iddialar futbol kulislerinde hareketlilik yarattı. Siyah-beyazlıların, oyuncunun performansını uzun süredir analiz ettiği ve teknik heyete olumlu geri bildirimler sunulduğu konuşuluyor. Transfer ihtimali, taraftarlar arasında da merakla takip ediliyor.

SÖZLEŞME DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Volendam formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan Ozan Can Kökçü, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Yaz transfer döneminde Hollanda temsilcisine bonservissiz katılan futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 350 bin euro civarında. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, Beşiktaş cephesinde transferi ekonomik açıdan cazip bir seçenek haline getiriyor.

TÜRKİYE GEÇMİŞİ VE MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Kariyerinde daha önce Bursaspor ve Giresunspor gibi Süper Lig ekiplerinde forma giyen Ozan Can Kökçü, aynı zamanda uzun süredir Azerbaycan Milli Takımı'nda görev alıyor. Hücum hattında farklı mevkilerde oynayabilmesi ve özellikle sol kanattaki etkinliğiyle öne çıkan futbolcu, tecrübesiyle teknik ekibin ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor.