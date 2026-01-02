Haberler

Ozan Can Kökçü Beşiktaş'a mı geliyor?

Ozan Can Kökçü Beşiktaş'a mı geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında adı gündeme gelen Ozan Can Kökçü hakkında ortaya atılan söylentiler, futbol camiasında dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. Siyah-beyazlıların genç oyuncuya yönelik ilgisinin somutlaşıp somutlaşmadığı ise merak konusu.

Son günlerde Beşiktaş ile anılan Ozan Can Kökçü'ye dair iddialar, spor kamuoyunda geniş çapta tartışılmaya başlandı. Taraftarlar ve yorumcular, genç futbolcunun önümüzdeki dönemde Beşiktaş formasını giyip giymeyeceğini yakından takip ediyor.

OZAN CAN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Ozan Can Kökçü ile ilgili iddialar futbol kulislerinde hareketlilik yarattı. Siyah-beyazlıların, oyuncunun performansını uzun süredir analiz ettiği ve teknik heyete olumlu geri bildirimler sunulduğu konuşuluyor. Transfer ihtimali, taraftarlar arasında da merakla takip ediliyor.

SÖZLEŞME DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Volendam formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan Ozan Can Kökçü, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Yaz transfer döneminde Hollanda temsilcisine bonservissiz katılan futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 350 bin euro civarında. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, Beşiktaş cephesinde transferi ekonomik açıdan cazip bir seçenek haline getiriyor.

TÜRKİYE GEÇMİŞİ VE MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Kariyerinde daha önce Bursaspor ve Giresunspor gibi Süper Lig ekiplerinde forma giyen Ozan Can Kökçü, aynı zamanda uzun süredir Azerbaycan Milli Takımı'nda görev alıyor. Hücum hattında farklı mevkilerde oynayabilmesi ve özellikle sol kanattaki etkinliğiyle öne çıkan futbolcu, tecrübesiyle teknik ekibin ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim