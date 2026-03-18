Oulai cezalı duruma düştü mü, Oulai Trabzonspor Galatasaray maçında oynayamayacak mı?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesi Oulai krizi gündemdeki yerini koruyor. Aldığı kart nedeniyle cezalı duruma düşüp düşmediği tartışılan başarılı oyuncunun, kritik maçta oynayıp oynayamayacağı büyük merak konusu oldu. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Oulai'nin son durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

OULAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ MÜ?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesi Oulai'nin durumu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Son karşılaşmada gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü..

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK MI?

Eyüpspor maçında Oulai sarı kart gördü, cezalı duruma düştü ve bu nedenle Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.