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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kassoum Ouattara'nın Filistin bayrağıyla verdiği mesaj gündeme geldi. Siyah-beyazlı futbolcunun tribünden aldığı bayrağı saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine asması futbolseverlerin dikkatini çekti. Bu gelişmenin ardından Kassoum Ouattara'nın hayatı, futbol kariyeri, nereli olduğu ve dini araştırılmaya başlandı. Peki, Ouattara kimdir? Kassoum Ouattara nereli, dini ne? İşte detaylar...

KASSOUM OUATTARA KİMDİR?

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen profesyonel futbolcudur. 27 Kasım 2026 itibarıyla 22 yaşında olan Ouattara, savunma oyuncusu olarak görev yapıyor. Beşiktaş'ın resmi oyuncu profiline göre 1,84 metre boyundaki futbolcu, 2026-2027 sezonunun başında siyah-beyazlı takıma katıldı.

Futbol kariyerinde Amiens ve Monaco formalarını giyen Ouattara, 2023 yılında Monaco'ya transfer oldu. Fransız ekibinde üç sezon geçiren futbolcu, burada 57 karşılaşmada görev aldı. Monaco'daki performansının ardından Temmuz 2026'da Beşiktaş'a transfer oldu.

KASSOUM OUATTARA NERELİ?

Kassoum Ouattara, Fransa'da doğdu. Türkiye Futbol Federasyonunun oyuncu kayıtlarında da doğum yeri Fransa, uyruğu ise Fransa olarak belirtiliyor.

KASSOUM OUATTARA'NIN DİNİ NE?

Kassoum Ouattara'nın dini inancına ilişkin kamuya açık, doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle futbolcunun dini hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

KASSOUM OUATTARA BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINDA NE YAPTI?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kassoum Ouattara'nın hareketi gündeme geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere yönelen futbolcu, taraftarlardan aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki reklam panolarında bulunan UEFA yazısının üzerine astı.