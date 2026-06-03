ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ? 3 Haziran ÖSYM ne zaman düzelecek, giriş yapılmıyor mu? ÖSYM'nin mobil uygulamasında sıkıntı mı var?

3 Haziran tarihinde ÖSYM sistemine giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sayfa açılmama, yavaşlama ve mobil uygulamada hata sorunlarıyla karşılaştıklarını öne sürdü. Adayların sınav ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmekte zorlandığı iddiaları sonrası gözler ÖSYM’den gelecek olası açıklamalara çevrildi. Peki ÖSYM çöktü mü, sistemde gerçekten sorun var mı ve ne zaman düzelecek? İşte merak edilen detaylar...

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemine erişimde yaşandığı öne sürülen problemler, kullanıcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adaylar, özellikle sınav başvuruları, sonuç sorgulama ve tercih işlemleri sırasında sisteme girişte yavaşlama ve hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

ÖSYM’YE GİRİŞ YAPILMIYOR MU?

Bazı kullanıcılar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparken sayfanın açılmadığını, kimlik doğrulama ekranında bekleme yaşandığını veya sistemin hata verdiğini ifade ediyor. Yaşanan bu durum, sosyal medyada “ÖSYM’ye giriş yapılamıyor” paylaşımlarının artmasına neden oldu.

ÖSYM’DE SIKINTI MI VAR?

ÖSYM’de zaman zaman yoğunluk kaynaklı erişim sorunları yaşanabiliyor. Özellikle başvuru, sonuç açıklama ve tercih dönemlerinde sisteme aynı anda çok sayıda kullanıcı giriş yaptığı için geçici yavaşlamalar meydana gelebiliyor. Bunun yanı sıra teknik bakım çalışmaları da kısa süreli erişim kesintilerine yol açabiliyor.

ÖSYM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yaşanan erişim sorunlarının çoğu genellikle kısa süre içinde normale dönüyor. Sistem yoğunluğunun azalmasıyla birlikte giriş işlemleri yeniden stabil hale gelirken, ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalar ve teknik güncellemeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.