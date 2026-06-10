Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından sunulan Aday İşlemleri Sistemi (AİS), sınav başvuruları, sonuç görüntüleme, tercih işlemleri ve aday bilgisi güncellemeleri gibi kritik işlemlerin yürütüldüğü resmi dijital platformdur. Milyonlarca adayın aktif olarak kullandığı bu sistemde, güvenlik ve erişim sürekliliği büyük önem taşır. Peki, Ösym AİS şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim? Detaylar...

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

AİS şifre değiştirme işlemi sistem üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilmektedir. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve mevcut şifreleri ile giriş yaptıktan sonra “Profil” veya “Ayarlar” bölümüne yönlendirilir. Burada yer alan şifre güncelleme ekranında:

Şifre Değiştirme Adımları

Mevcut şifre doğrulanır

Yeni şifre oluşturulur

Yeni şifre tekrar girilerek onaylanır

İşlem kaydedilerek güncelleme tamamlanır

ÖSYM’nin güvenlik politikaları gereği yeni şifrenin güçlü olması, büyük-küçük harf, rakam ve özel karakter içermesi önerilmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra aday yeni şifresiyle AİS sistemine giriş yapabilir.

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

Şifresini unutan adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” seçeneğini kullanarak işlem başlatabilir. Bu süreçte adaydan şu bilgiler talep edilir:

Şifre Yenileme Süreci

T.C. kimlik numarası

Görsel doğrulama kodu

Sisteme önceden tanımlı güvenlik sorusu

Bu bilgilerin doğru şekilde girilmesinin ardından sistem kimlik doğrulaması yapar ve adayın yeni şifre oluşturmasına izin verir. Yeni şifre belirleme aşamasında güvenlik kriterlerine uygun bir parola oluşturulması zorunludur.

ÖSYM AİS GÜVENLİK SORUSUNU UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Güvenlik sorusunu veya cevabını unutan adaylar, sistem üzerinden otomatik şifre yenileme işlemini tamamlayamaz. Bu durumda sistem doğrulama hatası verebilir ve erişim süreci durdurulur.

Güvenlik Sorusu Unutulduğunda İzlenecek Yöntemler

e-Devlet Üzerinden Giriş

Adayın e-Devlet hesabı varsa, doğrudan bu sistem üzerinden ÖSYM AİS’e giriş yapılabilir. Bu yöntem, güvenlik sorusu gerektirmeden kimlik doğrulaması sağlar ve en hızlı erişim alternatiflerinden biridir.

Yüz Yüze Başvuru

e-Devlet erişimi bulunmayan adaylar için alternatif yöntem, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkili başvuru merkezlerine şahsen başvurmaktır. Bu merkezlerde kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra adaylara yeni şifre tanımlanabilir.

Sistem Güvenlik Mantığı

ÖSYM, aday bilgilerinin güvenliği için çok katmanlı doğrulama sistemi kullanmaktadır. Güvenlik sorusu, bu sistemin önemli bir parçasıdır ve üçüncü kişilerin hesaplara erişimini engellemek amacıyla zorunlu tutulmaktadır.