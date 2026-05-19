Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. Osmanlı’dan gelen ve 1910 yılına kadar kullanılan “alaturka saat"te hangisiyle birlikte saatler 12.00 olarak ayarlanırdı?

Sabah ezanı

Öğle ezanı

Akşam ezanı

Yatsı ezanı

Cevap: Akşam ezanı

Osmanlı'da ve Türkiye'nin ilk yıllarında kullanılan alaturka (ezani) saat sisteminde, her gün güneşin batış anı (akşam ezanının okunduğu vakit) saat 12.00 olarak kabul edilir ve saatler bu ana göre ayarlanırdı

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.