Osmaniye okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Osmaniye'de okul yok mu, Osmaniye hava yağmurlu mu? (OSMANİYE VALİLİĞİ)?

Osmaniye’de 5 Mayıs Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından “ Osmaniye okullar tatil mi?”, “Osmaniye Valiliği 5 Mayıs Salı için tatil kararı aldı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

OSMANİYE HAVA DURUMU

Osmaniye’de 5 Mayıs Salı günü hava durumu, bahar aylarının değişken yapısını yansıtacak şekilde parçalı yağışlı ve zaman zaman serin geçecek. Meteorolojik verilere göre gün içinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ NE OLACAK?

Gün içerisinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

Gündüz en yüksek sıcaklık: yaklaşık 13–17°C

Gece en düşük sıcaklık: yaklaşık 10°C civarı

Bu değerler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissi oluşturacak.

YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

5 Mayıs Salı günü Osmaniye’de:

Hafif yağmur geçişleri

Yer yer kısa süreli sağanaklar

bekleniyor. Günün tamamına yayılmayan, aralıklı yağışların etkili olması öngörülüyor.

RÜZGAR VE NEM DURUMU

Rüzgarın genellikle hafif ve orta kuvvette esmesi

Nem oranının ise %50’nin üzerinde seyretmesi bekleniyor

Bu durum, özellikle yağış anlarında hissedilen serinliği artırabilir.

OSMANİYE’DE HAFTALIK HAVA GİDİŞATI

5 Mayıs sonrası Osmaniye’de hava kademeli olarak ısınma eğilimine girecek:

Çarşamba gününden itibaren güneşli günler artıyor

Sıcaklıklar 20°C üzerine çıkıyor

Yağışlar azalıyor

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Osmaniye’de hava:

Serin

Yer yer yağışlı

OSMANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.