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Osman Pazarlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Osman Pazarlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Osman Pazarlama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Osman Pazarlama konusu, özeti ve Osman Pazarlama oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Osman Pazarlama filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Osman Pazarlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Osman Pazarlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Osman Pazarlama konusu nedir, Osman Pazarlama oyuncuları kimler ve Osman Pazarlama özeti gibi konuları inceliyoruz.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk komedi sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Osman Pazarlama, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin gündemine geldi. Film hakkında “ne zaman çekildi, nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?” soruları yeniden araştırılmaya başlandı.

OSMAN PAZARLAMA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Osman Pazarlama filmi 2015 yılında çekilmiş, 19 Şubat 2016 tarihinde ise vizyona girmiştir. Şahan Gökbakar imzalı yapım, vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak gişede de dikkat çekmiştir.

OSMAN PAZARLAMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Türkiye’de, özellikle İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde çekilmiştir. Yapım ekibi, şehir içindeki çeşitli mekanları kullanarak hikâyenin geçtiği mahalle ve iş ortamlarını yansıtmıştır.

OSMAN PAZARLAMA OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken, kadroda Selim Akgül, Esra Balıkçı, Yurtşen Fidan, Gizem İnceoğlu, Liberat Niyoyandika ve Tahsin Tonkuş gibi isimler bulunmaktadır. Ayrıca filmde Demet Akalın ve Okan Kurt gibi konuk oyuncular da yer almıştır.

OSMAN PAZARLAMA KONUSU NEDİR?

Film, sevdiği kadınla evlenebilmek için zengin olma hayali kuran Osman Şaşmaz’ın komik ve macera dolu hikayesini anlatmaktadır. Osman, icat ettiği ve pazarlamaya çalıştığı ürünlerle girişimcilik dünyasında tutunmaya çalışırken bir yandan da türlü talihsizliklerle mücadele eder.

Hayallerinin peşinden koşan Osman’ın yaşadığı olaylar, hem iş dünyası hem de özel hayatı arasında geçen eğlenceli bir hikaye ortaya çıkarır.

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini yaptığı film, komedi türünde olup yaklaşık 1 saat 54 dakika sürmektedir. Türkiye yapımı olan film, gösterime girdiği dönemde geniş kitlelerce izlenmiştir. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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