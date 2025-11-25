Osimhen neden yok, Osimhen yedek mi (Galatasaray Union SG)?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde St. Gilloise ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve yayının şifreli mi şifresiz mi olacağını araştırıyor. Ayrıca Osimhen'in bu karşılaşmada neden yer almadığı da merak edilen konular arasında.
Sarı-kırmızılı ekip ile Union SG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde. Maçı izlemek isteyenler yayıncı kuruluşu öğrenmeye çalışırken, yayının erişim durumu da sorgulanıyor. Öte yandan Osimhen'in Galatasaray–Union SG maçında forma giymemesinin sebebi de sıkça soruluyor.
GALATASARAY – ST.GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile St.Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİYLE GALATASARAY–ST.GILLOISE MAÇI CANLI İZLEME
TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Yayın, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz şekilde takip edilebilir.
GALATASARAY–ST.GILLOISE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Galatasaray ile St.Gilloise arasındaki mücadele, 25 Kasım Salı günü sahne alacak.
GALATASARAY–ST.GILLOISE MAÇININ BAŞLAMA SAATİ
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki önemli karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
OSİMHEN NEDEN YOK?
Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
GALATASARAY–ST.GILLOISE KARŞILAŞMASININ STAT BİLGİSİ
Galatasaray ile St.Gilloise'yi karşı karşıya getirecek dev maç, İstanbul'da bulunan Rams Park'ta oynanacak.