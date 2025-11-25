Haberler

Osimhen neden yok, Osimhen yedek mi (Galatasaray Union SG)?

Osimhen neden yok, Osimhen yedek mi (Galatasaray Union SG)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde St. Gilloise ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve yayının şifreli mi şifresiz mi olacağını araştırıyor. Ayrıca Osimhen'in bu karşılaşmada neden yer almadığı da merak edilen konular arasında.

Sarı-kırmızılı ekip ile Union SG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde. Maçı izlemek isteyenler yayıncı kuruluşu öğrenmeye çalışırken, yayının erişim durumu da sorgulanıyor. Öte yandan Osimhen'in Galatasaray–Union SG maçında forma giymemesinin sebebi de sıkça soruluyor.

GALATASARAY – ST.GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile St.Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİYLE GALATASARAY–ST.GILLOISE MAÇI CANLI İZLEME

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Yayın, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz şekilde takip edilebilir.

Osimhen neden yok, Osimhen yedek mi (Galatasaray Union SG)?

GALATASARAY–ST.GILLOISE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile St.Gilloise arasındaki mücadele, 25 Kasım Salı günü sahne alacak.

GALATASARAY–ST.GILLOISE MAÇININ BAŞLAMA SAATİ

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki önemli karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

OSİMHEN NEDEN YOK?

Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Osimhen neden yok, Osimhen yedek mi (Galatasaray Union SG)?

GALATASARAY–ST.GILLOISE KARŞILAŞMASININ STAT BİLGİSİ

Galatasaray ile St.Gilloise'yi karşı karşıya getirecek dev maç, İstanbul'da bulunan Rams Park'ta oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.