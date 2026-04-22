Osimhen neden sarı kart gördü, Osimhen cezalı duruma düştü mü, Galatasaray Fenerbahçe maçında cezalı mı, oynayacak mı (Galatasaray Gençlerbirliği)?

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen için sarı kart öne taşıyor. Futbolseverler “Osimhen neden sarı kart gördü, cezalı mı, Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?” sorularına yanıt arıyor.

OSIMHEN NEDEN SARI KART GÖRDÜ?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, son karşılaşmada hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü. Pozisyon sonrası kararın tartışmalı olduğunu düşünen Nijeryalı oyuncunun tepkisi, hakem tarafından kartla cezalandırıldı. Bu gelişme kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Karşılaşma içinde yaşanan pozisyonun ardından yoğun şekilde itiraz eden Victor Osimhen, sportmenlik dışı davranış kapsamında sarı kartla cezalandırıldı. Oyuncunun itirazının dozu ve hakemin kararına yönelik tepkisi, kartın çıkmasında belirleyici oldu.

OSIMHEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ MÜ?

Yıldız futbolcunun gördüğü sarı kart sonrası “cezalı duruma düştü mü?” sorusu gündeme geldi. Ancak mevcut kart durumu incelendiğinde, Victor Osimhen ligde cezalı duruma düşmedi ve derbi maçı maç için herhangi bir engel bulunmuyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Derbi öncesi Galatasaray taraftarını rahatlatan gelişme ise yıldız golcünün sahada olabilecek olması. Victor Osimhen, kart sınırını aşmadığı için Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek. Teknik ekibin de oyuncuyu ilk 11’de değerlendirmesi bekleniyor.