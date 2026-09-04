Osimhen kaç gol oldu, Gol krallığı Osimhen gol sayısı kaç 2026-27?

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen’in 2026-27 sezonunda attığı goller ve gol krallığındaki sıralaması araştırılıyor. Taraftarlar, “Osimhen kaç gol attı, Osimhen gol sayısı kaç?” sorularına yanıt ararken, yıldız futbolcunun sezon performansı da dikkat çekiyor.

OSİMHEN KAÇ GOL ATTI? GOL KRALLIĞINDA LİDER

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2026-27 sezonunda attığı gollerle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Nijeryalı futbolcu, şu ana kadar kaydettiği 6 golle gol krallığındaki liderliğini sürdürüyor.

OSİMHEN GOL SAYISI KAÇ?

2026-27 sezonunda performansıyla dikkat çeken Osimhen, Galatasaray’ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, sezonun şu ana kadarki bölümünde 6 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.

GOL KRALLIĞINDA OSİMHEN ZİRVEDE

Victor Osimhen, attığı 6 golle 2026-27 sezonunda gol krallığı yarışının lideri konumunda. Galatasaray taraftarlarının yakından takip ettiği Nijeryalı yıldız, ilerleyen haftalarda gol sayısını artırarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.