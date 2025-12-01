Tüm gözler, Osimhen'in merakla beklenen Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağında. Başarılı golcünün Galatasaray formasıyla sahalara dönüşü, Nijerya'daki bu son sakatlık haberiyle yeniden endişe yarattı. Takım sağlık ekibi ve teknik heyet, oyuncunun tedaviye verdiği yanıtı ve fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Osimhen'in kritik Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği, yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, Osimhen FB GS derbide oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi?

FENERBAHÇE'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ VE LİG PERFORMANSI

Derbiye ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe, son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, son 11 resmi müsabakada (bu maçların 4'ü Avrupa arenasında) mağlubiyet yüzü görmeyerek önemli bir seri yakaladı. Ligdeki gidişatları ise daha da çarpıcı; son 5 karşılaşmalarının tamamını kazanarak ligdeki namağlup unvanlarını kararlılıkla sürdürüyorlar.

GALATASARAY'IN ZİRVE YOLCULUĞU VE TEK YENİLGİSİ

Bu sezonda 13 maça çıkan Galatasaray, topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, yalnızca tek bir yenilgi aldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, zorlu deplasmanda liderlik pozisyonunu koruma hedefiyle sahaya çıkacak.

OSIMHEN DERBİDE SAHADA OLACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen'in derbide forma giyip giyemeyeceği, maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri. Kulübün paylaştığı son antrenman görselleri, oyuncunun takımla birlikte çalışmalara katıldığını gösteriyor. Başarılı golcü, idmanın başlangıcında takım arkadaşlarıyla birlikte yer alırken, devamında fizyoterapist ve performans uzmanları eşliğinde kişisel bir program uyguladı. Sağlık ekibinden gelen olumlu geri bildirimler ışığında, teknik heyet Osimhen'in Fenerbahçe karşısında sahada olma ihtimalini yüksek görüyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray : Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen