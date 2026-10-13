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Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de mi?

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Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de mi?
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Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Victor Osimhen'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı yıldızla ilgili planı da netleşmeye başladı. Peki, Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de mi? Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Victor Osimhen'in durumu merak konusu oldu. Kasımpaşa maçında kısa süre görev alan Nijeryalı futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk'un planlamasında ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de mi? Detaylar...

OSİMHEN BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yeniden sahaya çıktı. Mücadeleye sonradan dahil olan Nijeryalı golcü, 13 dakika süre aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasında Osimhen'i ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor. Bu tercihin hayata geçirilmesi halinde son maçlarda hücum hattında görev yapan Deniz Gül'ün yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

OSİMHEN BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Victor Osimhen'in Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Okan Buruk'un kadro planlamasında Nijeryalı futbolcuya ilk 11'de yer vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Galatasaray'da orta saha için de bir değişiklik gündemde. Mario Lemina'nın ilk 11'de görev alması beklenirken bu durumda Gabriel Sara'nın karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Okan Buruk'un Victor Osimhen ve Mario Lemina tercihleri gündemdeki yerini koruyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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