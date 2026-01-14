Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla mücadele eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fas karşılaşması öncesinde verdiği röportajda hem Galatasaray'a hem de Atletico Madrid ile oynanacak maç ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. Yıldız oyuncunun bu mücadelede sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY MESAJI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sürecinde sarı-kırmızılı camiayı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Turnuva nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan golcü oyuncu, taraftarların merak ettiği sorulara net yanıtlar verdi.

Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sona erer ermez İstanbul'a döneceğini ifade ederken, Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik mücadeleye yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili de konuştu. Nijerya Milli Takımı'nın turnuvada finale kalması ihtimali hatırlatıldığında yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi maçında forma giyeceğini belirtti.

" Galatasaray'ı gerçekten çok özledim. Bana her zaman destek oldular. Turnuva biter bitmez takıma katılacağım ve hazır olacağım" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Açıklamalarını sürdüren Victor Osimhen, Galatasaray'ın Avrupa hedeflerine de dikkat çekti. Bu sezon kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olan en ileri aşamaya ulaşmayı amaçladığını vurgulayan yıldız futbolcu, bu organizasyonun sarı-kırmızılı taraftarlar için taşıdığı öneme değindi.

Şampiyonlar Ligi'nin Galatasaray camiası açısından özel bir yeri olduğunu ifade eden Osimhen, Atletico Madrid karşılaşmasıyla ilgili olarak ise iddialı konuştu. Rakibin güçlü bir ekip olduğunu kabul eden Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın kalite ve mücadele gücüyle bu zorlu eşleşmeden galip çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.