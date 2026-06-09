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Ortaokulda sınıfta kalma var mı?

Ortaokulda sınıfta kalma var mı?
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Ortaokulda sınıfta kalma var mı sorusu, özellikle son dönemde eğitim sistemindeki düzenlemelerle birlikte veliler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı mevcut yönetmeliklere göre ortaokul seviyesinde sınıf tekrarı belirli şartlara bağlı olarak değerlendiriliyor ve devamsızlık ile akademik başarı kriterleri bu süreçte belirleyici rol oynuyor.

“Ortaokulda sınıfta kalma var mı?” sorusu, eğitim gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin başarı durumuna göre sınıf geçme sisteminin nasıl işlediği, hangi durumlarda sınıf tekrarı yapıldığı ve yönetmeliklerdeki güncel değişiklikler hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor.

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre, ortaokulda doğrudan otomatik sınıfta kalma uygulaması yoktur. Ancak öğrencinin devamsızlık sınırını aşması veya ders ortalamalarının çok düşük olması durumunda, Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) kararıyla sınıf tekrarına (sınıfta kalmaya) karar verilebilir.

Aşağıdaki durumlarda öğrencinin durumu öğretmenler kurulu tarafından değerlendirilir:

• Türkçe Dersi Ortalaması: Türkçe dersinin yıl sonu puanı 70 altında olan öğrenciler.

• Diğer Derslerin Ortalaması: Diğer derslerin yıl sonu puanı 50 altında olan öğrenciler.

• Devamsızlık Sınırı: Özürsüz 20 gün veya toplamda 30 günü aşan devamsızlık yapılması

Bu şartlardan birinin oluşması durumunda öğrenci otomatik olarak sınıfta kalmaz; konu Şube Öğretmenler Kurulu'nda görüşülür. Kurul, öğrencinin bir üst sınıfta başarılı olup olamayacağını değerlendirerek sınıf geçmesine veya tekrarına karar verir.  

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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