Orkun Kökçü'nün abisi hangi takımda oynuyor, Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü kimdir?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Orkun Kökçü hakkında yapılan araştırmalarda ailesi de merak konusu oluyor. Özellikle ağabeyi Ozan Can Kökçü'nün hangi takımda forma giydiği ve futbol kariyerindeki başarıları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ozan Can Kökçü kimdir, kaç yaşında ve kariyerine hangi takımda devam ediyor?

VANSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN TRANSFER

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir hamleye imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak FC Volendam forması giyen orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, aynı zamanda Orkun Kökçü'nün ağabeyi olarak biliniyor.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Vanspor, orta saha hattını Ozan Can Kökçü ile güçlendirdi. Hollanda futbolunda önemli tecrübeler edinen oyuncunun, takımın hücum ve oyun kurma organizasyonlarına katkı sağlaması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncunun kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Vanspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AĞABEYİ

Transferin duyurulmasının ardından futbolseverler, Ozan Can Kökçü'nün kariyerini araştırmaya başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu ve A Milli Takım oyuncusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi olarak tanınıyor. İki kardeş de futbola Hollanda altyapısında adım atarken, profesyonel kariyerlerinde farklı kulüplerde forma giydi.

YENİ SEZONDA VANSPOR FORMASI GİYECEK

Kariyerinde Hollanda başta olmak üzere farklı kulüplerde görev alan Ozan Can Kökçü, yeni sezonda Vanspor'un başarısı için mücadele edecek. Tecrübeli futbolcunun transferi, taraftarlar arasında da heyecan yaratırken, kulübün orta saha kalitesini artıracak önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.