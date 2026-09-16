Orkun Kökçü sakatlandı mı, Marsilya maçında yok mu, Orkun Kökçü ne zaman, nerede sakatlandı, Orkun Kökçü kaç maç yok?

Orkun Kökçü ne zaman, nerede sakatlandı, kaç maç yok? Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Orkun Kökçü'nün sakatlık durumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, oyuncunun sağlık durumu ve Amedspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Milli futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili detaylar yakından takip ediliyor.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN BEŞİKTAŞ'A SAKATLIK ŞOKU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi sakatlık gelişmeleri yaşandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tendon ağrıları nedeniyle Leandro Trossard'ın maç kadrosunda yer almayacağını açıklamasının ardından, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün de sakatlık yaşadığı öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AYAK PARMAĞINDA ÇATLAK

Gazeteci Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak meydana geldi. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ta sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak iğneyle sahaya çıkma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Ancak milli futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Orkun'un son durumuyla ilgili kararın, maç öncesinde sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirme toplantısının ardından verilmesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ MAÇ YOK?

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle kaç maç forma giyemeyeceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Milli futbolcunun Marsilya karşılaşmasındaki durumu, maç saatine kadar yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş taraftarları ise takımın önemli isimlerinden Orkun Kökçü'nün mücadelede sahada olup olmayacağını bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TA TROSSARD DA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yanı sıra Leandro Trossard'ın durumu da gündemde. Teknik direktör Vincenzo Italiano, tendon ağrıları bulunan Trossard'ın Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya karşısına sakatlık sorunlarıyla çıkmaya hazırlanıyor.