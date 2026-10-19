Orkun Kökçü neden yok, Orkun Kökçü Trabzonspor Beşiktaş maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Orkun Kökçü Trabzon spor - Beşiktaş maçında kadroda yok mu sorusunun yanıtı, Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklamada saklı. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçta yaşadığı ayak tabanı sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemiyor. Yapılan MR görüntülemesinde Orkun'un sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı tespit edildi. Ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş, 5. sıradaki Trabzon spor karşısında kaptanından yoksun mücadele edecek. Orkun Kökçü ne zaman dönecek? Tüm detaylar haberimizde…

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

Orkun Kökçü, Trabzon spor - Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle forma giymiyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 yendiği karşılaşmanın ilk yarısında ayak tabanında yaşadığı yaralanma nedeniyle oyuna devam edememişti. Orkun, bu sakatlık nedeniyle derbinin maç kadrosuna dahil edilmedi.

ORKUN KÖKÇÜ SAKAT MI?

Evet. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre takımın İstanbul'a dönüşünün ardından Orkun Kökçü'ye Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldı. İnceleme sonucunda milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Kulüp, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Hayır. Orkun Kökçü'nün herhangi bir kart ya da disiplin cezası bulunmuyor. Milli futbolcu yedek kulübesinde de yer almıyor; sakatlığı nedeniyle Trabzon spor derbisinin maç kadrosunun tamamen dışında kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş'ın açıklamasında kesin bir dönüş tarihi yer almasa da spor basınında yer alan bilgilere göre Orkun Kökçü'nün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreye göre milli futbolcunun Trabzonspor maçının yanı sıra Crystal Palace, Başakşehir ve olası bir uzama halinde Kasımpaşa ile Celtic karşılaşmalarını da kaçırabileceği değerlendiriliyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 14 maçta toplam 1.137 dakika süre aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Orkun Kökçü'nün piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Kaptanın yokluğu, Beşiktaş'ın orta saha kurgusunda önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 5. sıradaki Trabzonspor arasındaki mücadele, üst sıralardaki yarış açısından büyük önem taşıyor.