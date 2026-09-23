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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçı öncesi Orkun Kökçü'nün durumu merak ediliyor. Ayak parmağındaki ağrısı devam eden milli futbolcu, Fransa karşılaşması hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen bugünkü antrenmanda da yer almadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün antrenmana katılmadığını duyurdu. Peki, Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı? Orkun Kökçü sakatlandı mı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren milli takımda Orkun Kökçü'nün durumu gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ayak parmağındaki ağrısı devam eden Orkun Kökçü'nün bugünkü antrenmanda yer almadığı belirtildi. Bu nedenle milli futbolcunun Fransa maçı öncesindeki antrenman durumuna ilişkin son gelişme, çalışmaya katılmadığı yönünde oldu.

A Milli Futbol Takımı, Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde devam etti.

FRANSA KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Milli takımın antrenmanı, aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ile göreve yeni başlayan antrenörler için gerçekleştirilen kutlamayla başladı. İdmanın ilk bölümü, geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adını taşıyan spor salonunda yapıldı.

Çalışmanın devamında Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na geçildi. Burada pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

MİLLİ TAKIMDA BUGÜNKÜ ANTRENMANA KATILAN İSİMLER

Dün seyahat programı nedeniyle antrenmanda bulunmayan Demir Ege Tıknaz, bugün takımla çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün de bugünkü antrenmana katıldı.

Ancak ayak parmağındaki ağrısı devam eden Orkun Kökçü, bugünkü antrenmanda yer almadı.

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrısının devam ettiği ve bu nedenle bugünkü antrenmana katılmadığı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Milli futbolcunun antrenmanda yer almamasının gerekçesi olarak ayak parmağındaki ağrı gösterildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı hazırlıkları devam ederken, Orkun Kökçü'nün bugünkü çalışmada yer almaması milli takımın gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Milli takım, karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını Vincenzo Montella yönetiminde sürdürüyor.