Haberler

Orkun Kökçü Beşiktaş'ta iğneyle mi oynadı? Orkun Kökçü'ye milli takımda neden iğne yapılmadı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta iğneyle mi oynadı? Orkun Kökçü'ye milli takımda neden iğne yapılmadı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı sakatlık gündeme geldi. Beşiktaş'ta bazı maçlara iğneyle çıktığı öne sürülen milli futbolcunun, İtalya karşılaşmasının ardından artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Peki, Orkun Kökçü Beşiktaş'ta iğneyle mi oynadı? Orkun Kökçü'ye milli takımda neden iğne yapılmadı? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı sakatlıkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtalya maçının ardından ağrıları artan milli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı. Peki, Orkun Kökçü Beşiktaş'ta iğneyle mi oynadı? Orkun Kökçü'ye milli takımda neden iğne yapılmadı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'TA İĞNEYLE Mİ OYNADI?

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak bulunduğu ve bu sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü aktarıldı.

Yıldız futbolcunun, ayak parmağındaki çatlağa rağmen Beşiktaş formasıyla bazı karşılaşmalara iğneyle çıktığı öne sürüldü.

Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı karşılaşmada da forma giydi. Mücadelenin ardından ayak parmağındaki ağrılarının arttığı ve bu nedenle milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE MİLLİ TAKIMDA NEDEN İĞNE YAPILMADI?

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle Beşiktaş'ta bazı maçlarda iğneyle oynadığı iddia edilirken, A Milli Takım'da ise karşılaşma öncesinde bu uygulamaya izin verilmediği aktarıldı.

Bu nedenle milli futbolcunun İtalya maçına ayak parmağındaki sakatlıkla çıktığı, karşılaşmanın ardından ise ağrılarının arttığı öne sürüldü.

Orkun Kökçü'nün yaşadığı ağrıların artmasının ardından milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN AĞRILARI ARTTI

Ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasında görev yaptı. Maç sonrasında sakatlığına bağlı ağrılarının arttığı ve tedavisinin devam etmesi amacıyla milli takım kadrosundan çıkarıldığı aktarıldı.

Milli futbolcunun tedavi sürecini kulübü Beşiktaş'ta sürdüreceği belirtildi.

KOCAELİSPOR MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Tedavisine Beşiktaş'ta devam edilen Orkun Kökçü'nün, milli takım arasının ardından sahalara dönmesi bekleniyor.

Yıldız orta sahanın, 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev aldı.

Milli futbolcu bu maçlarda 4 gol ve 4 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün Kocaelispor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, tedavi sürecinin ardından netlik kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! İran'dan 10 yıl hapis cezası çıktı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti

Fon vurgunu sonrası iki devin Türkiye ekonomisi için tavrı netleşti
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste