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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı sakatlıkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtalya maçının ardından ağrıları artan milli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı. Peki, Orkun Kökçü Beşiktaş'ta iğneyle mi oynadı? Orkun Kökçü'ye milli takımda neden iğne yapılmadı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'TA İĞNEYLE Mİ OYNADI?

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak bulunduğu ve bu sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü aktarıldı.

Yıldız futbolcunun, ayak parmağındaki çatlağa rağmen Beşiktaş formasıyla bazı karşılaşmalara iğneyle çıktığı öne sürüldü.

Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı karşılaşmada da forma giydi. Mücadelenin ardından ayak parmağındaki ağrılarının arttığı ve bu nedenle milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE MİLLİ TAKIMDA NEDEN İĞNE YAPILMADI?

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle Beşiktaş'ta bazı maçlarda iğneyle oynadığı iddia edilirken, A Milli Takım'da ise karşılaşma öncesinde bu uygulamaya izin verilmediği aktarıldı.

Bu nedenle milli futbolcunun İtalya maçına ayak parmağındaki sakatlıkla çıktığı, karşılaşmanın ardından ise ağrılarının arttığı öne sürüldü.

Orkun Kökçü'nün yaşadığı ağrıların artmasının ardından milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN AĞRILARI ARTTI

Ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasında görev yaptı. Maç sonrasında sakatlığına bağlı ağrılarının arttığı ve tedavisinin devam etmesi amacıyla milli takım kadrosundan çıkarıldığı aktarıldı.

Milli futbolcunun tedavi sürecini kulübü Beşiktaş'ta sürdüreceği belirtildi.

KOCAELİSPOR MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Tedavisine Beşiktaş'ta devam edilen Orkun Kökçü'nün, milli takım arasının ardından sahalara dönmesi bekleniyor.

Yıldız orta sahanın, 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev aldı.

Milli futbolcu bu maçlarda 4 gol ve 4 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün Kocaelispor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, tedavi sürecinin ardından netlik kazanacak.