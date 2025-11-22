Oriana Correia Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? Bertuğ Yıldırım'ın sevgilisi kim?

Oriana Correia Gomes kimdir? Portekizli model Oriana Correia Gomes ile milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın ilişkisi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Çiftin İstanbul Boğazı'ndaki evlilik teklifi sosyal medyada geniş yankı buldu.

ORİANA CORREİA GOMES KİMDİR?

Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak tanınan Portekizli bir modeldir. Modellik kariyeri boyunca podyumlardaki performansıyla adından söz ettiren genç isim, sosyal medya hesaplarında paylaştığı içeriklerle de dikkat çekmektedir. Avrupa'da bilinirliği artan Gomes, özellikle moda ve güzellik alanındaki çalışmalarıyla takipçi kitlesini büyütmüştür.

Aynı zamanda sosyal medyada aktif bir profil sergileyen Gomes, paylaşımlarıyla kitlesiyle yakın bir iletişim kurmaktadır. Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyi de zaman zaman takipçileriyle paylaşan genç model, kişisel hayatındaki gelişmeleri açık şekilde yayınlayarak geniş kitlelere ulaşmayı sürdürmektedir.

ORİANA CORREİA KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Oriana Correia Gomes 24 yaşındadır ve Portekizlidir. İspanya'da doğan Gomes'in ailesi Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau kökenlidir.

Ailesinin göç geçmişi ve kendisinin farklı ülkelerde bulunmuş olması, sosyal medyada ona ilgi gösteren takipçilerin dikkatini çeken detaylar arasındadır. Gomes, hem Portekiz hem de İspanya bağlantıları sayesinde Avrupa'da farklı topluluklar tarafından tanınan bir yüz haline gelmiştir.

BERTUĞ YILDIRIM'IN SEVGİLİSİ KİM?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın sevgilisi, Portekizli model Oriana Correia Gomes'tir. Çift, ilişkilerini sosyal medya üzerinden sık sık paylaşmalarıyla dikkat çekmektedir.

Bertuğ Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği romantik evlilik teklifi, çiftin adını sosyal medyanın gündemine taşıdı. Teklif sırasında çalınan Azer Bülbül şarkısı ve anın görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çiftin arkadaşları ve takipçileri, paylaşılan karelere yoğun ilgi gösterdi.