Orhan Gencebay öldü mü? SON DAKİKA! Orhan Gencebay yaşıyor mu, kaç yaşında?

Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Hayranları, usta sanatçının sağlık durumunu merak ediyor ve sosyal medyada "Orhan Gencebay yaşıyor mu?" sorusu hızla gündeme geldi. Peki, Orhan Gencebay'ın durumu ne, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? Detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORHAN GENCEBAY ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Orhan Gencebay ölmedi. Sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak yaşamaktadır.

ORHAN GENCEBAY YAŞIYOR MU?

Evet, Orhan Gencebay halen hayattadır ve hastanede tedavi altında tutulmaktadır.

ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu gözlem altında tutuluyor. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastanede tedavi görmekte olup, doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

ORHAN GENCEBAY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Sanatçı, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne kaldırıldı.

ORHAN GENCEBAY'IN HASTALIĞI NEDİR?

Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesi nedeniyle gözetim altında tutulduğu belirtiliyor. Kesin tanı henüz açıklanmadı.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay 81 yaşındadır.