Orhan Esen kimdir, öldü mü? Orhan Esen kaç yaşında, neden öldü?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olarak tanınan Orhan Esen’in ani vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. Hayatı, müzik kariyeri ve Müslüm Gürses ile olan bağlantısıyla sıkça gündeme gelen Esen’in ölümü, merak edilen pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Orhan Esen kimdi, kaç yaşındaydı ve neden hayatını kaybetti? Detaylar haberin devamında…

ORHAN ESEN KİMDİR?

Orhan Esen, arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olarak biliniyordu. 5 Mart 1965’te Ankara’da doğdu. Küçük yaşta müziğe başlayan Esen, ud, kanun, bağlama ve piyano gibi enstrümanları çaldı ve henüz 13 yaşındayken ilk bestesini yaptı. Bir dönem Müslüm Gürses’in veliahtı olarak gösterildi.

ORHAN ESEN ÖLDÜ MÜ?

Evet, Orhan Esen hayatını kaybetti.

ORHAN ESEN NEDEN ÖLDÜ?

Orhan Esen, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

ORHAN ESEN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Orhan Esen, 61 yaşında hayatını kaybetti.